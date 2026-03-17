di cosa parlare stasera a cena
Due operazioni di grande rilievo in Iran
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
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Due operazioni di grande rilievo dell'esercito israeliano in Iran, con l'eliminazione della figura principale del regime, Alì Larijani, uomo forte della repressione, negoziatore sul nucleare e ora guida dei miliziani più duri, era operativo in questo giorni di guerra a differenza di Khamenei di cui si continua a non avere alcuna notizia pubblica. Il secondo colpo è altrettanto importante perché ha dimostrato che la penetrazione dell'intelligence israeliana è ancora notevole. A essere colpiti sono stati i gruppi di dirigenti delle forze fedeli al regime e in grado di controllare ancora il territorio e bloccare qualunque iniziativa di protesta.
Va notato che le notizie dal fronte date dalle forze armate israeliane, pur se evidentemente di parte, si sono sempre dimostrate affidabili e tempestive e che questo ne ha fatto una fonte usata da tutte le maggiori agenzie di stampa.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Le clamorose dimissioni (con accuse) del capo dell'antiterrorismo di Trump e la risposta della Casa Bianca.
Fatto#2
Dubai deve prendere atto della realtà e degli equilibri strategici nella regione se vuole rilanciare il suo ruolo e la sua economia.
Fatto#3
C'è anche la guerra del Pakistan contro l'Afghanistan o meglio contro i talebani (che potrebbero perdere l'aiuto cinese).
Oggi in pillole
- Soldati italiani lasciano Baghdad
- La Cina e l'Iran visti dagli Usa
- Gli inglesi qualcosa fanno nell'area del Golfo
- Con un po' di coda di paglia la Nato rivendica l'aiuto all'Ucraina
- Il voto francese più vario e articolato di quanto sembra
- Il mistero del presidente con cui avrebbe parlato Trump
- Stiamo tutti vicini vicini