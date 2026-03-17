Due operazioni di grande rilievo in Iran

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

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Due operazioni di grande rilievo dell'esercito israeliano in Iran, con l'eliminazione della figura principale del regime, Alì Larijani, uomo forte della repressione, negoziatore sul nucleare e ora guida dei miliziani più duri, era operativo in questo giorni di guerra a differenza di Khamenei di cui si continua a non avere alcuna notizia pubblica. Il secondo colpo è altrettanto importante perché ha dimostrato che la penetrazione dell'intelligence israeliana è ancora notevole. A essere colpiti sono stati i gruppi di dirigenti delle forze fedeli al regime e in grado di controllare ancora il territorio e bloccare qualunque iniziativa di protesta.

Va notato che le notizie dal fronte date dalle forze armate israeliane, pur se evidentemente di parte, si sono sempre dimostrate affidabili e tempestive e che questo ne ha fatto una fonte usata da tutte le maggiori agenzie di stampa.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Le clamorose dimissioni (con accuse) del capo dell'antiterrorismo di Trump e la risposta della Casa Bianca.

Fatto#2

Dubai deve prendere atto della realtà e degli equilibri strategici nella regione se vuole rilanciare il suo ruolo e la sua economia.

Fatto#3

C'è anche la guerra del Pakistan contro l'Afghanistan o meglio contro i talebani (che potrebbero perdere l'aiuto cinese).

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