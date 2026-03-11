Il regime iraniano non riesce a gestire una reale difesa del paese

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Il regime iraniano, o quello che ne resta non riesce a mostrare in pubblico il suo (presunto) leader, né a gestire una reale difesa del paese. Si vedono solo azioni di disturbo di tipo terroristico, con il lancio, un po' a casaccio, dei missili residui o con voli di droni sempre meno controllati e indirizzati. A meno di ricevere l'interessato e non sempre affidabile aiuto della Russia. È chiaro che ad agire sono i famosi piccoli gruppi della struttura militare diffusa. Anche la possibilità di bloccare Hormuz con le mine sembra una provocazione irrealistica, forse usata per vedere l'effetto di mercato e prezzo del petrolio. Comunque, si tratta di una carta della disperazione, da cui non può venire nulla di strategicamente utile per gli iraniani. Anche perché c'è questa sorpresa.

Non sembra che americani e israeliani abbiano ancora intenzione di fermarsi. Ma Trump non saprebbe più a cosa sparare.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Cosa vuole fare il governo italiano. Effetti sulle opposizioni.

Fatto#2

A dispetto della propaganda anche la Russia non sembra più in grado di tenere le posizioni offensive in Ucraina.

Fatto#3

La campagna referendaria inquinata dalla magistratura militante. Ecco gli sviluppi: cosa ha detto Aimi (Csm) e cosa ha detto Pina Picierno.

Tante solidarietà.

Oggi in pillole