Israele colpisce ancora l'Iran, l'Europa resta a guardare

Israele continua a impedire il rinnovamento della guida politica del regime iraniano. Il lavoro di intelligence che consente questo attacchi precisi potrebbe derivare anche dalla collaborazione di forze intermedie del regime, in grado di essere a conoscenza dei fatti ma non di prendere il potere

I nuovi attacchi alle infrastrutture militari iraniane

Una situazione che potrebbe portare a sviluppi ora imprevedibili. Anche se ancora non si manifesta la spinta degli iraniani per un cambiamento profondo del modo di organizzare la loro società

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Ue in confusione alla prova della guerra all'Iran

È importante ricordare non solo chi ha perso la vita in missione ma anche i mandanti

E governo in posizione terza, come se in questo frangente ci si possa limitare al ruolo di osservatori. È probabile che qualcosa di un po' più significativo debba uscire nei prossimi giorni

La Germania tiene il rapporto forte con Trump, mentre entra nel progetto di deterrenza nucleare con la Francia

E un po' di impegno europeo fai-da-te

Fatto #2

Ora l'impegno più importante per i militari americani e israeliani è la guerra ai Tir da cui vengono lanciati i missili ancora a disposizione delle forze iraniane. Ecco come vengono individuati e colpiti

Fatto #3

È messa alla prova la tenuta dei paesi del Golfo

Oggi in pillole