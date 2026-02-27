Addio larghe intese? E allora chi vince governi davvero

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Tenetevi forte, perché buttare via, con la nuova legge elettorale, la possibilità delle larghe intese significa cancellare tutta la creatività e la fantasia che hanno consentito di mandare avanti la politica italiana, ammorbidendo gli scontri e gestendo i contrasti in modo da farne qualcosa di utile per il paese. Di più, con le larghe intese e con i governi non attribuibili propriamente ad alcun partito, l’Italia ha potuto affrontare le scelte più difficili, con una specie di sospensione della rappresentatività, certo, ma con un enorme aumento della capacità di prendere decisioni. Ma senza drammi e senza forzature, tenendo tutto dentro al gioco parlamentare e consentendo, ogni volta, un recupero di forza e di radicamento dei partiti. Togliere il margine di errore, che è pure, a volte, errore degli elettori, e togliere l’emendabilità degli errori, è una scelta un po’ presuntuosa, da cui deriverà, per le future maggioranze, la necessità di saper governare anche nel territorio dell’impopolare

Insomma, si sappia che questa riforma va benissimo, come vanno bene più o meno tutte le leggi elettorali (alle quali partiti ed elettori sanno adattarsi alla perfezione), ma esige che chi vince poi vada avanti. Cosa che non sempre è successa

La Commissione fa partire operativamente l’accordo con il Mercosur, grazie alla possibilità di avviarne l’applicazione in modo provvisorio in vista dei passaggi istituzionali conclusivi della trattativa. Prepariamoci a interessanti sorprese al mercato quando si fa la spesa, in cerca di ottime frutta e verdura sudamericane e di straordinaria carne argentina, e anche di buoni risultati per le aziende industriali italiane che ora dispongono di un nuovo ampio mercato

La stampa americana sotto attacco trumpiano e quasi sconfitta, con Cnn (che resisteva) prossima a passare sotto il controllo di Paramount, guidata da un amico di Trump

Il dolorosissimo disastro sanitario e scientifico del ministro americano Robert F. Kennedy, di cui pagheremo tutti le conseguenze per decenni

