Dagli Epstein files nuovi guai per Trump

Lenti, ma sufficientemente inesorabili, crescono i guai per Trump portati dagli Epstein files.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Mentre si tratta a Ginevra (ma non si sa bene su cosa), Trump prova ad accreditare la tesi della pericolosità nucleare dell'Iran. Ma il punto dell'accordo da trovare dovrebbe essere un altro e cioè l'interruzione del sostegno iraniano alle tre organizzazioni che destabilizzano il medio oriente, Hamas, Hezbollah e Houthi.

E salgono le probabilità di un attacco.

Fatto#2

Il lavoro pragmatico del capo delegazione ucraino a Ginevra.

Fatto#3

La nuova legge elettorale, che ripristina il vecchio proporzionale, ma ci mette un premio di maggioranza. Dopo l'accordo politico potrebbe essere presentata già stasera. Aiuta il centrodestra? Attenti alle valutazioni affrettate. I numeri puri non rappresentano mai davvero le tendenze politiche e, comunque, a chi dice che Giorgia Meloni prova a ritagliare la legge sulle proprie esigenze potreste rispondere che sta togliendo una legge con cui ha vinto per metterne un'altra da mettere alla prova. E anche il nuovo quadro che potrebbe derivare dal calo di consensi per la Lega non è detto che sia più gestibile con questa legge rispetto alla attuale. La ricercata stabilità, poi, è una questione politica, che si risolve con buoni programmi, consenso, carisma, e non con le regole elettorali.

Oggi in pillole