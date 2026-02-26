Di cosa parlare stasera a cena
Dagli Epstein files nuovi guai per Trump
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Lenti, ma sufficientemente inesorabili, crescono i guai per Trump portati dagli Epstein files.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Mentre si tratta a Ginevra (ma non si sa bene su cosa), Trump prova ad accreditare la tesi della pericolosità nucleare dell'Iran. Ma il punto dell'accordo da trovare dovrebbe essere un altro e cioè l'interruzione del sostegno iraniano alle tre organizzazioni che destabilizzano il medio oriente, Hamas, Hezbollah e Houthi.
E salgono le probabilità di un attacco.
Fatto#2
Il lavoro pragmatico del capo delegazione ucraino a Ginevra.
Fatto#3
La nuova legge elettorale, che ripristina il vecchio proporzionale, ma ci mette un premio di maggioranza. Dopo l'accordo politico potrebbe essere presentata già stasera. Aiuta il centrodestra? Attenti alle valutazioni affrettate. I numeri puri non rappresentano mai davvero le tendenze politiche e, comunque, a chi dice che Giorgia Meloni prova a ritagliare la legge sulle proprie esigenze potreste rispondere che sta togliendo una legge con cui ha vinto per metterne un'altra da mettere alla prova. E anche il nuovo quadro che potrebbe derivare dal calo di consensi per la Lega non è detto che sia più gestibile con questa legge rispetto alla attuale. La ricercata stabilità, poi, è una questione politica, che si risolve con buoni programmi, consenso, carisma, e non con le regole elettorali.
Oggi in pillole
I sondaggi che indicano una maggioranza anti-Trump alle elezioni di metà mandato;
l'Europa attrae americani (e Trump aiuta) e ora i flussi migratori atlantici si sono invertiti;
in Europa praticamente non c'è inflazione e la Bce giustamente lo rivendica come successo. Ed è un fatto positivo anche che il bilancio della Bce chiuda il 2025 con più di un miliardo di perdite;
il sistema finanziario comune per la difesa europea si estende al Canada (e Trump se ne avrà molto a male, perché comporta il buy european, cioè la concentrazione degli acquisti per la difesa tra aziende europee);
scegliete tra Brignone che forse smette e Cosmi che forse torna.