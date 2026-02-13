di cosa parlare stasera a cena
La nuova agenda europea passa da Berlino
A Monaco un gran lavoro per rafforzare la sovranità europea e la capacità di tenere per l’Europa il ruolo di potenza mondiale. La linea la dà Friedrich Merz, con lo sforzo per mantenere dialogo e collaborazione con gli Usa.
La questione del debito comune, per quanto importante, ora potrebbe essere solo una scusa per rinviare altre scelte.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Gli Usa rafforzano con un’altra portaerei la presenza militare nelle acque da cui è possibile mettere forte pressione sull’Iran.
Fatto #2
La Visione di Giorgia, con prefazione di J D Vance.
Fatto #3
Donald Trump cancella la politica americana sul controllo dei gas serra e mette l’Ue ancora di più nella condizione di dover decidere a sua volta per non condannare la sua industria alla totale perdita di competitività.
Oggi in pillole
- Secondo questa rilevazione l’affluenza alle urne può cambiare l’esito del referendum
- Voi restereste a lavorare col ministro della sanità novax che sniffava cocaina sul bordo dei cessi?
- Matteo Salvini interviene per evitare lo sciopero olimpico nei trasporti
- Le critiche alle espulsioni trumpiane
- Editing putiniano (e anche promozione libraria)