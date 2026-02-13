Leggi il foglio

di cosa parlare stasera a cena

La nuova agenda europea passa da Berlino

Giuseppe De Filippi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

A Monaco un gran lavoro per rafforzare la sovranità europea e la capacità di tenere per l’Europa il ruolo di potenza mondiale. La linea la dà Friedrich Merz, con lo sforzo per mantenere dialogo e collaborazione con gli Usa.

 

La questione del debito comune, per quanto importante, ora potrebbe essere solo una scusa per rinviare altre scelte.

   

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Gli Usa rafforzano con un’altra portaerei la presenza militare nelle acque da cui è possibile mettere forte pressione sull’Iran.

  

Fatto #2

La Visione di Giorgia, con prefazione di J D Vance.

 

Fatto #3

Donald Trump cancella la politica americana sul controllo dei gas serra e mette l’Ue ancora di più nella condizione di dover decidere a sua volta per non condannare la sua industria alla totale perdita di competitività.

  

