Il referendum e il ruolo delle correnti nella gestione della giustizia

Mettiamo in testa ai temi di giornata questa vicenda raccontata da Ermes Antonucci. Ci aiuta a inquadrare meglio la campagna referendaria e ci dice molto di più, con la rappresentazione drammatica del ruolo delle correnti nella gestione della giustizia.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Oggi, con aggiunte, Matteo Piantedosi era al Senato, per il confronto parlamentare sugli scontri a Torino. Il dibattito si arricchisce di nuovi elementi e di suggestioni (tra cui, lateralmente, quanto scritto sopra).

E il cammino preparatorio del decreto sulla sicurezza.

Fatto#2

La resistenza ucraina in difesa dell’approvvigionamento energetico, superare l’inverno è di enorme importanza.

Fatto#3

Roberto Vannacci (poi cercheremo di non parlarne più, se non costretti da gravi informazioni) crede di avere uno spazio politico in Italia e forse ha ragione. Difficile che possa farsene davvero qualcosa, cioè renderlo utile aldilà del posto in parlamento che può scapparci per qualcuno. La maggioranza attuale deve prenderne atto e cambiare registro. La cosa più semplice è nelle scelte possibili di Giorgia Meloni, per la premier si tratta solo di venire allo scoperto, cioè di rivendicare politicamente il suo specifico conservatorismo, fatto di adesione all’Europa, di serietà nei conti pubblici, di stabilità, di governabilità, anche di moderatismo, e ripudiare il resto. Cercare di tenere tutti dentro potrebbe essere un’operazione pericolosa, perché Meloni perderebbe quel tratto di quasi-democristianeria di cui si sta molto giovando. Per le Lega la partita è più complicata, se non altro perché, invece di dover semplicemente venire allo scoperto, deve reinventarsi nella guida nazionale. Per Forza Italia (e Lupi) si tratta solo di guardare il proprio spazio dalle incursioni dei neomoderati in arrivo. Intanto, Vannacci andrà a caccia di voti nei punti caldi della rete e della vita cittadina.

Oggi in pillole