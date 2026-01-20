Leggi il foglio

LaPresse

Di cosa parlare stasera a cena

La lettera farneticante e minacciosa di Trump al premier norvegese

Giuseppe De Filippi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il segretario generale della Nato costretto a perdere tempo ed energie per pensare alla Groenlandia. La giornata si era aperta con la lettera farneticante da Donald Trump al premier norvegese, con le minacce sulla Groenlandia messe in relazione con il mancato conferimento del Nobel per la pace (questione che va affidata alla psicopatologia).

I danesi rafforzano le difese.

La riunione straordinaria della Commissione europea.

 

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Donald Trump il putiniano. E, anche per l'assurdo invito a Putin, il board of peace perde partecipanti di peso. Ah, ha invitato anche il bielorusso Lukashenko. Con gli israeliani presi un po' in contropiede da questa irruzione nella gestione di un processo politico che riguarda la loro sicurezza nazionale.

 

Fatto #2

La mediazione Usa-Ue è sempre più necessaria ma è anche sempre più difficile, con Trump farneticante non si ragiona.

 

Fatto #3

Il disastro ferroviario in Spagna e le segnalazioni di pericolo non ascoltate.

 

Oggi in pillole

