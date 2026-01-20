Di cosa parlare stasera a cena
La lettera farneticante e minacciosa di Trump al premier norvegese
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
Il segretario generale della Nato costretto a perdere tempo ed energie per pensare alla Groenlandia. La giornata si era aperta con la lettera farneticante da Donald Trump al premier norvegese, con le minacce sulla Groenlandia messe in relazione con il mancato conferimento del Nobel per la pace (questione che va affidata alla psicopatologia).
I danesi rafforzano le difese.
La riunione straordinaria della Commissione europea.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Donald Trump il putiniano. E, anche per l'assurdo invito a Putin, il board of peace perde partecipanti di peso. Ah, ha invitato anche il bielorusso Lukashenko. Con gli israeliani presi un po' in contropiede da questa irruzione nella gestione di un processo politico che riguarda la loro sicurezza nazionale.
Fatto #2
La mediazione Usa-Ue è sempre più necessaria ma è anche sempre più difficile, con Trump farneticante non si ragiona.
Fatto #3
Il disastro ferroviario in Spagna e le segnalazioni di pericolo non ascoltate.
Oggi in pillole
- Niente più Davos per il ministro iraniano.
- Il dilemma di chi non appoggia la rivolta iraniana.
- Ma a Davos, dove c'è Trump, non vanno neanche i danesi.
- Sotto indagine i politici democratici del Minnesota e non l'agente che ha sparato e ucciso.
- In Giappone si vota tra poco e in anticipo.
- Le previsioni di crescita del Fondo monetario.
- Chi viene assunto mentre ancora studia.