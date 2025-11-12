Ora il caso Epstein può davvero indebolire Trump

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Roba che (forse, perché ormai si è visto tutto) smuove la politica americana e che mette Donald Trump in una effettiva posizione di debolezza anche verso i suoi. Oltre a predisporre un futuro di indagini e possibili processi.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

L’esercito russo ottiene piccolissimi avanzamenti sul campo (niente di speciale, anche quando vengono raccontate come conquiste di località strategiche e di snodi vitali) mentre il deterioramento della capacità di produrre e distribuire energia avanza veloce. I segni di declino industriale sono visibili, anche, come scritto recentemente dal Foglio, con i frequenti guasti ad aerei ed elicotteri per l’impossibilità di sostituire pezzi e fare manutenzione. Volodymyr Zelensky è impegnato quasi quotidianamente nella descrizione della situazione sul campo per contrastare una propaganda diretta a intimorire e bloccare i volenterosi europei. Ma Zelensky deve anche vedersela con un po’ di problemi interni, tra cui gravi sospetti di corruzione nel governo (in ogni caso in Ucraina si fanno processi e non si salta direttamente dalla finestra).

Fatto #2

Grazie alle pressioni della Germania (e forse anche a un po’ di lavoro italiano, con il mantenimento di un canale diplomatico con l’Algeria) è stato liberato lo scrittore algerino Boualem Sansal e potrà curarsi in Europa. Senza troppo clamore, la campagna per la sua liberazione non si era mai fermata durante gli ultimi mesi.

Fatto #3

Salgono i prezzi alimentari per la spesa di tutti i giorni. Le cause sono interessanti e non hanno a che fare con la classica inflazione o con complotti dei commercianti. In parte c’è anche le ricerca di maggiore qualità. Qui c’è lo studio Istat, con dati e spiegazioni.

E intanto c’è un segno di vita dalla produzione industriale (in una condizione generale che resta fortemente rallentata).

