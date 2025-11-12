di cosa parlare stasera a cena
La barca che sta speronando le elezioni in Campania
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
La barca che sta speronando le elezioni campane e che voi potrete mettere a confronto con il canotto a bordo del quale Beppe Grillo si fece trasportare dal popolo a 5 stelle in piazza a Bologna per celebrare la nascita del MoVimento. Faceva di tutto per essere visto, Fico ha scelto la riservatezza. Gli elettori, poi, ragionano come vogliono, e magari il Fico arrivato e inserito nel mondo reale, con desideri standard e ostentazioni ordinarie, piacerà anche di più del Fico sdegnosamente lontano dall’auto di servizio.
Fatto #1
La situazione della guerra a Kherson.
Fatto #2
La Cgil sistema un po’ la mira e ora sciopera per i redditi e non per Gaza.
Fatto #3
Ascoltare Gratteri per il No vi convincerà a votare Sì. Gli argomenti meloniani sembrano sviluppati meglio.
Oggi in Pillole
I russi (bentornato Lavrov) giocano all’escalation, ma in quella partita hanno sempre perso (successe anche con l’Urss);
il grande calo possibile per il prezzo del petrolio;
Donald Trump e le pressioni sulla magistratura;
a proposito di Fico, ecco il cashmere di cittadinanza.