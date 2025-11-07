di cosa parlare stasera a cena
L'uso dei soldi russi congelati dipende molto dalla politica belga
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
L'uso a vantaggio dell'Ucraina dei soldi russi depositati nei conti congelati in Ue dipende in modo sostanziale dalle scelte della politica belga. La pressione degli altri europei è molto forte e lo è anche la dissuasione russa (a suon di droni e propaganda)
Fatto #1
E ha un peso anche la stretta europea sui visti ai russi. Spiegata con durezza da Kaja Kallas
A proposito, che fine ha fatto Lavrov?
Fatto #2
In attesa di essere liberati ci sarà più Maduro per tutti
Fatto #3
La Cgil fedele alle abitudini proclama lo sciopero generale di autunno contro la manovra
Giorgia Meloni pronta con la perfetta scelta del nemico (in senso politico)
Oggi in Pillole
- Mattarella e Abbas: "profonda amicizia"
- Il rimpallo delle responsabilità per i problemi causati dal blocco amministrativo negli Usa
- E il clima economico che registra la situazione di difficoltà
- Anche l'Unesco a volte può essere un luogo serio
- Il realismo di Steve Bannon
- Chi ci guarda dalle guardie
- Niente da fare, anche quando è previsto dalla legge i comuni non danno le licenze taxi in più
- Gli scioperi del venerdì