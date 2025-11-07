L'uso dei soldi russi congelati dipende molto dalla politica belga

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

L'uso a vantaggio dell'Ucraina dei soldi russi depositati nei conti congelati in Ue dipende in modo sostanziale dalle scelte della politica belga. La pressione degli altri europei è molto forte e lo è anche la dissuasione russa (a suon di droni e propaganda)

Fatto #1

E ha un peso anche la stretta europea sui visti ai russi. Spiegata con durezza da Kaja Kallas

A proposito, che fine ha fatto Lavrov?

Fatto #2

In attesa di essere liberati ci sarà più Maduro per tutti

Fatto #3

La Cgil fedele alle abitudini proclama lo sciopero generale di autunno contro la manovra

Giorgia Meloni pronta con la perfetta scelta del nemico (in senso politico)

Oggi in Pillole