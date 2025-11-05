Di cosa parlare stasera a cena
Benissimo Mamdani, ma occhio a non esagerare (a sinistra)
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
Zohran Mamdani è il tema del giorno: benissimo, ma attenti a non farvi abbacinare da lavoratori immaginari
E la novità, l'origine esterna alla politica tradizionale, il linguaggio dirompente, non corrispondono necessariamente al ruolo di faro progressista
Poi ci sono i tifosi che sarebbe meglio evitare
New York come noi sarà un filone umoristico involontario a sinistra
Sarebbe meglio una moratoria sulle imitazioni, né uno né l'altro
Gavin Newsom è più spiritoso. E anche politicamente più concreto
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Si complica la vicenda Almasri, con l'arresto del capo fazione per torture e traffico di esseri umani. Solo che ad arrestarlo sono stati i libici, dopo il rilascio e l'invio in Libia da parte degli italiani
Fatto #2
Il governo sottolinea che le leggi di recente approvazione vengono applicate. Non ci sarebbe nulla di strano, ma a cena notate lo stupore con bonaria ironia
Fatto #3
Intanto, l'attività amministrativa negli Usa è sempre ferma per la mancanza di un accordo parlamentare
Oggi in pillole
- La Francia blocca per mancato rispetto della legge la piattaforma cinese di commercio elettronico Shein, specializzata in abbigliamento pronto di rapido consumo. L'inchiesta nasce dallo scandalo delle bambole pedopornografiche
- Ancora bravo al presidente Occhiuto, campione di libertà e mobilità
- Bulgaria in arrivo nell'eurosistema
- E i veti di Orbàn, che sanno di influenza russa
- Milano non si ferma (senza ironia)
- Attenti agli hacker