Benissimo Mamdani, ma occhio a non esagerare (a sinistra)

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Zohran Mamdani è il tema del giorno: benissimo, ma attenti a non farvi abbacinare da lavoratori immaginari

E la novità, l'origine esterna alla politica tradizionale, il linguaggio dirompente, non corrispondono necessariamente al ruolo di faro progressista

Poi ci sono i tifosi che sarebbe meglio evitare

New York come noi sarà un filone umoristico involontario a sinistra

Sarebbe meglio una moratoria sulle imitazioni, né uno né l'altro

Gavin Newsom è più spiritoso. E anche politicamente più concreto

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Si complica la vicenda Almasri, con l'arresto del capo fazione per torture e traffico di esseri umani. Solo che ad arrestarlo sono stati i libici, dopo il rilascio e l'invio in Libia da parte degli italiani

Fatto #2

Il governo sottolinea che le leggi di recente approvazione vengono applicate. Non ci sarebbe nulla di strano, ma a cena notate lo stupore con bonaria ironia

Fatto #3

Intanto, l'attività amministrativa negli Usa è sempre ferma per la mancanza di un accordo parlamentare

Oggi in pillole