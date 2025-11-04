Come vanno davvero le cose in Ucraina

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Qui siamo un po’ fissati con l’Ucraina, ma è anche difficile vedere nulla di altrettanto importante per il futuro dell’Europa e dell’Italia. Oggi il taccuino quotidiano che Volodymyr Zelensky tiene sull’ex Twitter ci dice molto della situazione reale e dei possibili sviluppi. Prima di tutto dal fronte, dove si riesce a smontare la propaganda russa, descrivendo con accuratezza la durezza degli scontri e il loro costo umano e con altrettanta accuratezza la capacità di resistenza e di contrattacco.

E la situazione della guerra descritta dagli osservatori britannici. E il mantenimento dell’obiettivo finale di integrare finalmente l’Ucraina in Europa, per la vittoria strategica contro la protervia russa. E la guerra per fermare le reti elettriche.

Dispiace per i propagandisti russi ma l’Ue continua a finanziare l’Ucraina.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Roberto Gualtieri e il dolore di Roma per l’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti. Le responsabilità sono ancora ovviamente da accertare, i punti critici sono nei tempi di esecuzione dei lavori e ne e nella qualità degli accertamenti fatti sulle strutture interne alla Torre e sulla loro tenuta.

Fatto #2

Emanuele Fiano parla (senza interruzioni) all’Università.

Fatto #3

Una vittoria per la libera mobilità e per l’efficienza dei trasporti (e una sconfitta per chi voleva regolare questa partita facendo solo favori ai tassisti). Bisogna dare atto al presidente della calabria Roberto Occhiuto di essersi impegnato con tenacia e competenza giuridica e di aver ottenuto una vittoria che ora mette a disposizione di tutte le regioni un potente strumento per migliorare i servizi e dare lavoro.

Oggi in pillole