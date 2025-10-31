Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Mentre Vladimir Putin sfoggia missili e sommergibili di dubbia affidabilità, Donald Trump vuole tornare ai test nucleari e riceve forti critiche



Le tre "cose" principali

Fatto #1

La campagna referendaria promette bene. Costringerà a parlare di giustizia, superando la barriera della propaganda

Però, attenti a vincere il referendum e perdere la riforma

Fatto #2

I liberali olandesi che dal centro vincono le elezioni e indicano che in Europa sta nascendo una cultura di governo libera da estremismi e pragmatica

Fatto #3

La sorpresa della Francia senza governo e con i conti pubblici in peggioramento drastico che nella crescita economica fa meglio della Germania

E la Germania caduta nella trappola cinese

Oggi in pillole