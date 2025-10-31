Di cosa parlare stasera a cena
Trump vuole tornare ai test nucleari
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Mentre Vladimir Putin sfoggia missili e sommergibili di dubbia affidabilità, Donald Trump vuole tornare ai test nucleari e riceve forti critiche
Le tre "cose" principali
Fatto #1
La campagna referendaria promette bene. Costringerà a parlare di giustizia, superando la barriera della propaganda
Però, attenti a vincere il referendum e perdere la riforma
Fatto #2
I liberali olandesi che dal centro vincono le elezioni e indicano che in Europa sta nascendo una cultura di governo libera da estremismi e pragmatica
Fatto #3
La sorpresa della Francia senza governo e con i conti pubblici in peggioramento drastico che nella crescita economica fa meglio della Germania
E la Germania caduta nella trappola cinese
Oggi in pillole
- Aldilà della propaganda russa l'azione degli ucraini, con un nuovo successo, per ridurre le capacità russe nei missili balistici
- Dove e cosa gli Usa potrebbero colpire in Venezuela
- E qualche critica
- L'euro digitale
- Sembrava ovvio ma ci vuole un provvedimento europeo per fare in modo che il ritiro della patente fatto in un paese valga in tutta Europa