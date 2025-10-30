Di cosa parlare stasera a cena
Le preoccupazioni del governo sul Ponte sullo stretto
Un po' di pasticcio e un po' di scelta tattica (di breve respiro) per la campagna referendaria sulla giustizia. Il governo poteva provare a correggere alcuni aspetti della delibera e di altri provvedimenti che riguardano il Ponte sullo Stretto, ma non lo ha fatto. Mentre il parere negativo espresso ieri formalmente dalla Corte dei Conti è sembrato un buon bersaglio polemico per sostenere la necessità di riformare la giustizia. A caldo lo hanno detto esplicitamente Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il giorno dopo le cose sembrano un po' riaggiustarsi. Il governo chiarisce che il giudizio della Corte non ferma il progetto ma obbliga solo a rinnovarne le motivazioni. L'occasione può essere buona anche per qualche correzione.
Le dichiarazioni di voto sulla giustizia. Il Pd sul referendum vuole giocarsi tutta la posta.
Da un po' di giorni (il Foglio lo ha notato) Putin sta facendo circolare notizie false su vittoriosi progressi sul campo e notizie esagerate su armi sempre più efficienti. Sono operazioni di propaganda molto sospette e forse segnalano debolezze inconfessabili, anche grazie a effetti molto rilevanti di sanzioni e attacchi mirati alle infrastrutture energetiche.
Sguardi affettuosi tra Trump e Xi. Benissimo l'accordo tra i due ma forse l'Ue dovrebbe ricordare che anche qui servono i materiali strategici di origine cinese. C'era anche questo problemino tra Cina e Paesi Bassi. Tutt'altra aria con Trump.
