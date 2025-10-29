La guerra di Trump contro il Venezuela apre le porte ad altre prove di forza

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La guerra di Donald Trump contro il Venezuela, cioè contro Maduro e i narcos. Obiettivi che meritano un forte contrasto, ma, come già visto, le cannonate dalle navi da guerra non è detto che funzionino per questo tipo di operazioni. Comunque, l’azione militare è pronta per essere avviata e per gli Usa significa un cambio strategico nell’uso della forza di fronte a paesi verso i quali da tempo era bastata la capacità di persuasione o le sanzioni economiche. Il Venezuela, poi, non è l’unico stato ampiamente finanziata dalla narco-economia e con questa guerra si aprirebbe la strada verso altre prove di forza. Il mondo politico liberale americano, la sinistra, tutti i non-Maga criticano l’operazione contro il Venezuela. Ma non dimentichiamo che una donna politica di grande qualità e di grande energia, come Marina Corina Machado, fresca di premio Nobel, guida l’opposizione a Maduro e ha l’appoggio di Trump. Il governo brasiliano non fa cose tanto diverse.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

E intanto si avvicina l’accordo generale con la Cina sul commercio.

Fatto #2

Giancarlo Giorgetti e la maggioranza si affidano al parlamento per sistemare la questione della tassazione aggiuntiva a carico delle banche. Nessuno vuole rinunciare a dire ai propri elettori di aver portato a casa il prelievo sulle banche, ma, allo stesso tempo, nessuno vuole passare per il cattivo tassatore (anche perché quando si tassa poi ci sono ricadute sui clienti). E allora niente vertice di maggioranza e via, invece, alla procedura di parlamentarizzazione del problema.

Fatto #3

Bending Spoons, che è una società italiana, compra lo storico e molto decaduto primo internet provider americano, primo in ordine di apparizione, un nome che però è ancora nella memoria di tutti e ha nuove possibilità di crescita.

Oggi in pillole