Zelensky al vertice della Coalizione dei volenterosi

L'Ue prende tempo e cerca (impresa ardua) di coordinarsi con Donald Trump

E fin qui siamo ai fatti acquisiti nella lenta azione europea a sostegno dell'Ucraina. Ad avere un passo più spedito è la coalizione dei volenterosi. Dalla quale possono arrivare decisioni di peso, a cominciare dalla fornitura di armi

Mentre cominciano a colpire le sanzioni indirette contro la Russia fissate da Trump

Cosa hanno conquistato i russi secondo l'intelligence britannica

Le tre "cose" principali

Fatto #1

I sospetti di depistaggio nelle indagini sull'uccisione di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980. Oggi l'arresto di un ex prefetto e dirigente di lungo corso della polizia

Fatto #2

I propal spiazzati dalla diplomazia e avviati su nuovi itinerari per manifestare a Roma, su vie insolite e piene di obiettivi da tutelare, con un'evidente sfida a chi deve tutelare l'ordine pubblico

Fatto #3

Divertitevi a leggere come il Foglio e Giuliano Ferrara raccontano le vicende che potrebbero portare alla vendita di Repubblica a un editore greco e l'antiepopea del giornale che voleva unire élite e ceto medio con la colla moralista, secondo gli auspici e il cinismo di Carlo Caracciolo. Buon tema per parlare a cena

Oggi in pillole