di cosa parlare stasera a cena
Zelensky al vertice della Coalizione dei volenterosi
L'Ue prende tempo e cerca (impresa ardua) di coordinarsi con Donald Trump
E fin qui siamo ai fatti acquisiti nella lenta azione europea a sostegno dell'Ucraina. Ad avere un passo più spedito è la coalizione dei volenterosi. Dalla quale possono arrivare decisioni di peso, a cominciare dalla fornitura di armi
Mentre cominciano a colpire le sanzioni indirette contro la Russia fissate da Trump
Cosa hanno conquistato i russi secondo l'intelligence britannica
Le tre "cose" principali
Fatto #1
I sospetti di depistaggio nelle indagini sull'uccisione di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980. Oggi l'arresto di un ex prefetto e dirigente di lungo corso della polizia
Fatto #2
I propal spiazzati dalla diplomazia e avviati su nuovi itinerari per manifestare a Roma, su vie insolite e piene di obiettivi da tutelare, con un'evidente sfida a chi deve tutelare l'ordine pubblico
Fatto #3
Divertitevi a leggere come il Foglio e Giuliano Ferrara raccontano le vicende che potrebbero portare alla vendita di Repubblica a un editore greco e l'antiepopea del giornale che voleva unire élite e ceto medio con la colla moralista, secondo gli auspici e il cinismo di Carlo Caracciolo. Buon tema per parlare a cena
Oggi in pillole
- Maxi multa e maxi lite tra Ue e Trump in arrivo
- La nuova premier giapponese non è per niente tranquilla di fronte all'aggressività cinese, nordcoreana e russa. E punta a rinsaldare i rapporti con gli Usa
- La diplomazia affaristica russo-americana
- Il bando per andare a lavorare nella costruzione del ponte sullo stretto
- Attaccare un'autorità indipendente con l'accusa di prendere ordini dal governo è molto grave. Lo è ancora di più se le accuse sono non provate né provabili. Questo è davvero un comportamento antidemocratico
- La mafia che trucca le partite di basket