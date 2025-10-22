di cosa parlare stasera a cena
Premi Sakharov dietro le sbarre
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Il premio Sakharov va a un giornalista bielorusso e a una giornalista georgiana, è il premio a chi, tra difficoltà e intimidazioni, si batte per la democrazia e per lo stato di diritto dove è più difficile e dove la prepotenza russa usa tutti i suoi mezzi. Sono entrambi in carcere
Il dibattito in Italia sulla sicurezza europea è indebolito da posizioni strumentali, da riflessi condizionati, da legami non confessati. E le scelte di Giorgia Meloni, guidate dalla fedeltà europea e atlantica e dall'appartenenza al club delle democrazie, non vengono seriamente messe in discussione, né da un'opposizione che sembra riprodurre la propaganda russa, né da chi nella maggioranza continua ad ammiccare agli estremi vannacciani o alla contestazione radicale e non politica dell'Ue. Tornando all'opposizione, si può osservare che le strabilianti accuse al governo sulla mancanza di democrazia in Italia, fondate su un'ardita attribuzione di responsabilità per l'attentato a Sigfrido Ranucci, potrebbero trovare facilmente spazio in quei programmi antioccidentali che riempiono la tv russa
Volodymyr Zelensky in Svezia e Danimarca. Senza l'Europa e senza l'impegno dei volenterosi l'Ucraina non si salva e la smania aggressiva russa non si placa
Con la Svezia ci sono vari accordi per aumentare la fornitura di armamenti, con una speciale attenzione a nuovi aerei da caccia
La base di accordo proposta da Trump (dopo il rinvio dell'incontro di Budapest) va bene a Zelensky ma non passa al Cremlino. Ma si continuerà a trattare partendo da quelle coordinate
Dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci, come risponde lo stato. Con serietà, compostezza e senza buttarsi verso novità legislative fatte di sola ostentazione
