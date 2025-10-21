Chi sono gli irriducibili sostenitori dell'Ucraina

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Il formato Ue + Volenterosi confonde un po’ le idee a qualcuno e certamente a Donald Trump ma resta, con i suoi limiti, l’unica espressione mondiale di pieno e continuo sostegno all’Ucraina.

Giorgia Meloni tiene stabile la partecipazione italiana alle iniziative europee e questo è un fatto di un certo rilievo.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

È vero anche che, escludendo sorprese o piani segreti (ma Trump potrebbe sempre rovesciare le nostre previsioni), dall’incontro di Budapest è difficile che venga qualcosa di buono dal punto di vista dei paesi che devono confrontare in prima linea l’aggressività e l’espansionismo russi. Mentre alla Casa Bianca continuano a non rispondere su chi abbia scelto Budapest come sede dell’incontro.

Fatto #2

Che poi Trump non ha ancora risolto né affrontato con un minimo di impegno serio lo shutdown, la chiusura delle attività politiche e amministrative negli Usa a causa del mancato accordo parlamentare sul bilancio.

Fatto #3

In Francia c’è un governo puramente formale ed è un guaio. Le scelte importanti continuano a saltare o a essere rinviate, come succede alla decisione sulle pensioni.

Oggi in pillole