Cosa vuole Donald Trump in Europa non ancora del tutto chiaro. Il suo grande sforzo per portare alla tregua e alla pace tra Israele e i gruppi militari (e terroristici) che comandano a Gaza è stato evidente e fruttuoso e si è inserito, cosa più importante, in un grande piano per coinvolgere i paesi arabi e la Turchia in un nuovo e, si spera, più stabile assetto di tutta l’area, grazie alla limitazione della capacità destabilizzante dell’Iran. Per l’Ucraina e per il contenimento attivo dell’aggressività russa le intenzioni di Trump sono meno leggibili e, soprattutto, manca il quadro generale in cui inserire il futuro dell’Ucraina pacificata. Ci sono, ovviamente, le strategie della Nato ma è evidente che serve uno sforzo in più da usa e Ue e Uk perché si crei una base di rapporti con la Russia in grado di reggere e di evitare tentazioni aggressive (magari anche con la capacità di guardare già al dopo Putin)

Volodymyr Zelensky è in Usa, prima di vedere Trump, con tutte le incertezze del caso, sta incontrando i grandi capi dell’industria militare (cui ha anche qualcosa da insegnare dopo le terribili esperienze del suo paese)

C’è la legge di bilancio e non crea sconquassi, è già una cosa. Un primo taglio all’aliquota centrale è più di un semplice segnale. I risparmi fiscali per le imprese calcolati con il moltiplicatore degli ammortamenti sono semplici e premiano chi investe. La sanità riceve qualche risorsa in più. Il meccanismo fiscale con cui si potranno favorire gli aumenti salariali con i nuovi contratti è un po’ complicato e forse troppo selettivo (perché mette fuori un pezzo di mondo del lavoro) ma è un tentativo che merita attenzione, sindacati e imprenditori sono chiamati a dargli vita e a portarne gli effetti nelle buste paga. Per l’opposizione del Pd è la manovra più modesta e rinunciataria degli ultimi anni.

Sergio Mattarella ricorda che in Italia chi lavora guadagna quasi sempre meno di quello che dovrebbe essere il livello corretto per il mercato

L’attentato e l’intimidazione contro Sigfrido Ranucci, al quale è arrivata la solidarietà di tutti gli esponenti politici e di tutte le forze sociali, oltre, ovviamente, alla solidarietà di tutti i colleghi

