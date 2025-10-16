I lenti sforzi dell'Ue per difendersi dalla Russia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

I programmi e le indicazioni per difendere l’Ue dalla Russia. Accanto al lavoro della Nato c’è anche la voce delle istituzioni europee. Può essere criticata e può sembrare ancora un progetto con tutti i difetti e le lentezze del modo di procedere di Bruxelles, ma è un primo documento strategico ed è il primo che coinvolge tutti. Dall’Ue arriva anche un sostegno al piano di finanziamento dell’intera operazione.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

A proposito, ricordiamo sempre i metodi terroristici usati dalla Russia negli attacchi all’Ucraina.

Il russo fuggito dalla Siberia e grande organizzatore della produzione di droni per l’Ucraina. Ora punta a nuove fabbriche in Francia.

Fatto #2

La guerra a Gaza ricomincerebbe in un minuto se Hamas intendesse continuare a non sostenere attivamente l’attuazione degli accordi di pace.

Fatto #3

Contrasti rafforzati nella fase conclusiva della manovra, Antonio Tajani parla di metodo da Urss per contestare il prelievo extra sui profitti bancari. Stasera ci sarà un nuovo incontro tra i capi politici del centrodestra. È normale che si discuta duramente nelle ore in cui la manovra si chiude ed è anche un modo per rimarcare la posizioni dei partiti presso i loro elettori. Poi, ovviamente, serve qualcuno che chiami gli ultimi giri. E Salvini potrebbe, invece, non gradire il nuovo decreto flussi.

Oggi in pillole