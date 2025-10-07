Di cosa parlare a cena stasera
Il ricordo del 7 ottobre e le riflessioni sul futuro
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Il ricordo del 7 ottobre, giorno più buio della storia israeliana, e le riflessioni sul futuro della sicurezza di Israele. Una per tutte le famiglie colpite.
Le parole di Sergio Mattarella.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
In Francia ultima chance per ripescare Sebastien Lecornu e il suo governo (dando un po’ di soddisfazione ai Républicains, altrimenti nisba). E se va tutto male di nuovo le opzioni per Emmanuel Macron sono tutte spiacevoli.
Fatto #2
Il Parlamento europeo conferma per un voto l’immunità a Ilaria Salis, nel maggiore schieramento, il gruppo dei popolari, molti erano a favore della conferma. In Italia questo vuol dire mettere uno contro l’altro Antonio Tajani, con Forza Italia nel gruppo dei popolari, e Matteo Salvini, che in Europa sta con i sovranisti. Il voto era segreto ma Salvini, sostenuto dalla matematica, va comunque contro Tajani e il ministro degli esteri e suo collega vicepremier risponde senza farsi intimidire. Nelle maggioranze queste cose succedono e si riescono sempre a controllare, ma un po’ logorano.
Fatto #3
Il campo largo deborda e raggiunge il sindacato di Maurizio Landini. Mentre il governo vede i sindacati venerdì per parlare di manovra economica.
Oggi in pillole
- L’europeo che sa far ragionare Trump è in partenza per colloqui a Washington;
- e se arrivasse la grazia presidenziale per Ghislaine Maxwell?;
- le scelte di spesa delle famiglie;
- Papa Leone in Turchia e Libano;
- le particelle che attraversano barriere impossibili per la fisica ordinaria e fanno vincere i premi Nobel
- gli americani non comprano più pianoforti (ma studiano la tecnica lo stesso).