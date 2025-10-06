Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La Francia instabile è un pericolo per tutti. E i politici francesi peggiorano le cose, tentando colpi opportunistici come fanno Marine Le Pen, il suo partito e anche la sinistra putinista o le altre strambe componenti della politica francese, tutte in gara ora per ottenere le dimissioni anticipate di Emmanuel Macron.

Il sistema presidenziale non regge alle divisioni politiche e sociali perché non ha nel parlamento e nel resto delle istituzioni spazi di mediazione, di accordo, di scambio e anche di trasformismo. E tutta la rappresentanza politica si organizza su questo modello, dando spazio maggiore alle posizioni estreme. Così, un paese innamorato della politica non riesce a fare politica.

E chi crede di poter vincere le prossime elezioni ora vuole mettere fuori preventivamente tutti gli altri.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Com'è andata in Calabria.

Fatto #2

Le idee chiare (e preoccupate) della nuova premier giapponese sui rischi strategici e sulla tenuta delle alleanze occidentali.

Fatto #3

I danesi fanno quello che hanno fatto per secoli e cioè controllano il traffico navale dalle loro parti. Questa volta ci vanno di mezzo i russi, alla disperata ricerca di petrolio e prodotti raffinati dopo i continui attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche.

Le ultime azioni ucraine in territorio russo.

Oggi in pillole