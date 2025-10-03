La frattura tra alcuni gruppi palestinesi e Hamas

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Mettiamo in cima queste testimonianze, che sono ovviamente da verificare, ma che indicherebbero la frattura che si sta creando tra alcuni gruppi palestinesi e Hamas. Negli scontri qui riferiti ci sono stati morti da entrambe le parti, ma non c'è stato il solito successo finale degli uomini di Hamas. La ragione dello scontro, che lo rende specialmente interessante, sta nella scelta di appoggiare il piano di Trump da parte di alcuni clan tradizionali, mentre la dirigenza politica di Hamas intende rifiutarlo o sottoporlo a condizioni tutte a vantaggio dell'organizzazione terroristica legata all'Iran. Il piano Trump va visto anche come una grande occasione per ridisegnare il potere a Gaza e cambiare i modi di gestione dei flussi finanziari legati agli aiuti

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La difesa europea passa per l'Ucraina

Fatto #2

I tedeschi oggi celebravano la riunificazione

E forse queste feste, con cui si ricordava anche l'espulsione di spioni vari, commissari politici, militari, tutti rispediti in Russia, avrà fatto innervosire un po' di gente al Cremlino

Fatto #3

Mentre comincia il lavoro finale sulla manovra arrivano altri dati di finanza pubblica incoraggianti per la situazione del bilancio

E un po' meno per le attese sulla crescita

Ma lo spazio per ridurre leggermente il prelievo Irpef c'è e anche per rimodulare e riavviare la rottamazione fiscale

Oggi in pillole