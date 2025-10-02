DI COSA PARLARE STASERA A CENA
Manca ancora l'ok di Hamas al piano di Trump
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Il piano di Trump ha tanti sì (compreso un mezzo assenso della sinistra italiana) ma non c'è l'approvazione fondamentale, quella di Hamas
Le tre "cose" principali
Fatto #1
A Manchester antisemitismo vecchio stile, non travestito da altro, con un'aggressione a coltellate in sinagoga che causa tre morti, tra cui l'aggressore. L'Europa sta perdendo sia la partita culturale sia quella del controllo del territorio. Keir Starmer è tornato di corsa a Downing Street
Fatto #2
Il dibattito italiano albanesizzato e impoverito consente a Giorgia Meloni di svettare a colpi di logica e di buon senso rispetto al resto della politica italiana e di farlo con poche parole, senza retorica. Un'opportunità regalata, con cui rafforza anche, con ogni probabilità, la sua posizione elettorale (ha una certa importanza anche il suo incontro di oggi con Friedrich Merz)
A proposito, cose del Pd e della sua torbidezza antiisraeliana
Landini contro Meloni
Provocazione finita, grazie, dice Israele.
Il resto è polemica scadente sul costo del volo di ritorno e sciopero per bloccare tutto, con risposta salviniana
Fatto #3
Il vertice europeo di Copenhagen è rimasto sul vago. Qui siamo stati troppo ottimisti
Però, le cose comuni un po' progrediscono
Oggi in pillole
- Confindustria vede un rallentamento della crescita e chiede sostegni mirati
- Europa isola di democrazia e di stabilità, ancorché insidiata da terrorismi vari
- Applauso a cena per Elisabetta Gualmini
- Americani che si accusano a vicenda
- Nudo gratuito per sentenza
- Un po' di nevicate