Manca ancora l'ok di Hamas al piano di Trump

Il piano di Trump ha tanti sì (compreso un mezzo assenso della sinistra italiana) ma non c'è l'approvazione fondamentale, quella di Hamas

Le tre "cose" principali

Fatto #1

A Manchester antisemitismo vecchio stile, non travestito da altro, con un'aggressione a coltellate in sinagoga che causa tre morti, tra cui l'aggressore. L'Europa sta perdendo sia la partita culturale sia quella del controllo del territorio. Keir Starmer è tornato di corsa a Downing Street

Fatto #2

Il dibattito italiano albanesizzato e impoverito consente a Giorgia Meloni di svettare a colpi di logica e di buon senso rispetto al resto della politica italiana e di farlo con poche parole, senza retorica. Un'opportunità regalata, con cui rafforza anche, con ogni probabilità, la sua posizione elettorale (ha una certa importanza anche il suo incontro di oggi con Friedrich Merz)

A proposito, cose del Pd e della sua torbidezza antiisraeliana

Landini contro Meloni

Provocazione finita, grazie, dice Israele.

Il resto è polemica scadente sul costo del volo di ritorno e sciopero per bloccare tutto, con risposta salviniana

Fatto #3

Il vertice europeo di Copenhagen è rimasto sul vago. Qui siamo stati troppo ottimisti

Però, le cose comuni un po' progrediscono

Oggi in pillole