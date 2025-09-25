Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

C’è un’esclusiva pesante del Financial Times in cui si riporta che Friedrich Merz sostiene il sequestro dei depositi russi in Ue per finanziare l’Ucraina. È un passo di enorme importanza per gli sviluppi del confronto con Mosca, un colpo durissimo per la cerchia putiniana (preparatevi a leggere insulti e maldicenze di ogni tipo contro Merz). È una scelta drammatica, che pone la Germania alla testa del gruppo dei paesi che dentro e fuori l’Ue sta organizzando la resistenza europea all’aggressività russa. Pochi giorni fa Emmanuel Macron aveva completamente escluso la possibilità di agire sui patrimoni russi all’estero.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Ripeschiamo il buon intervento di Giorgia Meloni all’Onu. E oggi ci sono da registrare anche le parole di Abu Mazen, capo dell’autorità nazionale palestinese (ma indebolito da malgoverno interno e concorrenza travolgente di Hamas).

Fatto #2

I droni che svolazzano sul Nord Europa e la saggezza strategica di cui c’è bisogno.

Fatto #3

Bravo Leonardo Panetta che continua a segnalare e svergognare i negozianti che bloccano l’accesso agli israeliani (ma vorrebbero dire che non vogliono ebrei) in Germania. Questa volta il titolare è un pizzaiolo italiano. E poi ci sono tutti gli altri casi di esclusione antisemita e, a rovescio, l’antiboicottaggio pro-Israele.

Oggi in pillole