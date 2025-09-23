La posizione Nato sulle violazioni russe

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La riunione Nato ex art. 4 su richiesta dell'Estonia. E la posizione ufficiale dell'Alleanza aproposito delle recenti violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. La Commissione europea prende atto.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Lo stallo russo nella non-avanzata in Ucraina.

Fatto #2

Una risposta tecnica (una delle tante) al delirio sanitario/curativo di Donald Trump nella conferenza stampa in cui ha sparato assurdità sull'autismo, le improbabili terapie e se l'è presa col Tylenol. Tutte valutazioni, quelle delle persone competenti e delle associazioni scientifiche, che non verranno ascoltate da larghe fette di popolazione. Con i principi scientifici sanitari travolti dalle parole confuse e biascicate da Trump con vicino lo spregiudicato ministro Kennedy ad annuire. Per gli Usa tutta questa disinformazione può trasformarsi anche in un problema di salute pubblica, con effetti anche sulla copertura sanitaria e sulle prestazioni gareggi dalle assicurazioni, non sarebbe per niente sorprendente, ad esempio, che le assicurazioni abbiano necessità di chiedere un premio maggiore a chi aderisce alle strampalate teorie mediche e al salutismo sciamanico della coppia Trump/Kennedy. Stesse affermazioni dall'autorità europea del farmaco.

Fatto #3

Ha fatto bene la commissione giuridica del Parlamento europeo a confermare l'immunità parlamentare a Ilaria Salis, senza dare soddisfazioni alle pretese ungheresi. Ora serve il voto dell'assemblea. Matteo Salvini ne approfitta per un po' di propaganda invece di cogliere l'aspetto importante di questa decisione per la civiltà politica e giuridica in Europa.

Oggi in pillole