Di cosa parlare a cena stasera
Le manifestazioni contro Israele e quelle simpatie per Hamas
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Volodymyr Zelensky non molla e continua a cercare l'intesa con gli Usa. Malgrado tutto (sarà dura). Mentre rafforza la posizione militare dell'Ucraina.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Manifestazioni contro Israele oggi in tutta Italia, con un volo di deltaplano a celebrare i massacri e i rapimenti del 7 ottobre e una spiccata simpatia per i movimenti terroristici come Hamas. Ovviamente c'è un po' di intento antigovernativo, con i richiami a boicottaggi vari contro Israele su cui l'Italia sarebbe in ritardo. Trasformare questa protesta in un confronto politico interno può solo dare una spinta ai consensi per la maggioranza.
Il ridicolo di Francesca Albanese, quando gioca a fare Lenin, e inventa settori in sciopero, adesioni, conseguenze. Le scuole sono state in gran parte aperte, i treni così e così (poi con i blocchi delle stazioni sono diventati irraggiungibili), i negozi non pervenuti tra gli scioperanti. Un'autostrada ha avuto problemi ovviamente non per sciopero ma per manifestazione. I blocchi alle stazioni servono a moltiplicare l'effetto percepito quando a manifestare si è in pochi. E bloccare la centrale di Milano con le persone dentro è un atto molto pericoloso. E repliche di orrore.
Fatto #2
La posizione intelligente della Polonia per mantenere il controllo degli sviluppi senza farsi guidare dalle provocazioni tattiche.
Fatto #3
Hamas tenta un'altra mediazione americana (sarà dura).
Oggi in pillole
- Trump inventa, su suggerimento del suo ministro della Sanità, che esista un modo per curare e prevenire l'autismo. Sceglie per la sua propaganda antiscientifica un disturbo su cui poco si è capito e che crea smarrimento e dolore nelle famiglie, con genitori travolti dal senso di colpa e nella terribile condizione di non saper come rimediare. Terreno perfetto per messaggi confusi
- E se Albanese inventa scioperi, ecco Steve Bannon a fare la piccola guardia rossa
- Giochetti russi in Moldova
- Il titolo che racconta del rovesciamento nelle condizioni di finanza pubblica
- Le esondazioni cicliche in Italia. E attenzione a ciò che dice la Protezione civile
