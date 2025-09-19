Le sanzioni europee alla Russia continuano a crescere

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi





Le flotte ombra continuano a trasportare petrolio russo, i grandi depositi finanziari in Ue riconducibili alla Russia non vengono sequestrati, restano aperti i rapporti con i paesi triangolatori verso la Russia, ma le sanzioni europee continuano a crescere. Siamo al diciannovesimo pacchetto. Non è la perfezione, ma non è poco. Per il gas c'è tempo.

Le tre "cose" principali



Fatto #1

La riforma della giustizia passa e il referendum sarà una bella prova politica. Nella maggioranza, comunque, già separano le sorti del voto referendario da quelle del governo. E hanno ragione.



Fatto #2

Il compito difficile del propagandista russo tra inflazione e licenziamenti (e qualcuno sempre pronto ad accompagnarti alla finestra).



Fatto #3

Ripeschiamo l'originale del pezzo satirico che ha fatto salire la rabbia di Trump fino al livello "censura autoritaria". Da notare che in buona parte riusa dichiarazioni di Trump senza modificarle.





Oggi in pillole