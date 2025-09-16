Forse è il caso di ascoltare davvero Mario Draghi

Mario Draghi, un po' ascoltato e un po' no, indica le soluzioni per l'Europa. Sono le scelte che poi si imporranno da sole per necessità. In modo forse più costoso. Il filone è quello.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Israele comincia a prendere il controllo di Gaza City. La posizione autonoma e non negoziabile di Israele.

Fatto #2

La posizione militare dell'Italia descritta da Guido Crosetto. Tutto giusto, ma troppe parole a volte confondono le idee.

Fatto #3

Chiarezza e corretta rappresentazione degli eventi chiesta dagli ucraini, contro la propaganda sulle vittorie della grande potenza russa. E ci si chiede come faccia Putin a tenere buoni i suoi di fronte a fallimenti come quelli qui descritti.

Oggi in pillole