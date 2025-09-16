di cosa parlare stasera a cena
Forse è il caso di ascoltare davvero Mario Draghi
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
Mario Draghi, un po' ascoltato e un po' no, indica le soluzioni per l'Europa. Sono le scelte che poi si imporranno da sole per necessità. In modo forse più costoso. Il filone è quello.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Israele comincia a prendere il controllo di Gaza City. La posizione autonoma e non negoziabile di Israele.
Fatto #2
La posizione militare dell'Italia descritta da Guido Crosetto. Tutto giusto, ma troppe parole a volte confondono le idee.
Fatto #3
Chiarezza e corretta rappresentazione degli eventi chiesta dagli ucraini, contro la propaganda sulle vittorie della grande potenza russa. E ci si chiede come faccia Putin a tenere buoni i suoi di fronte a fallimenti come quelli qui descritti.
Oggi in pillole
- Le regioni schleinizzate.
- I metodi dell'inchiesta di Milano. Con tesi svilenti. E quelli di Torino.
- I tassisti di Milano fanno come vogliono.
- In Usa devono salvare con fondi pubblici i produttori di soia inguaiati dalla guerra commerciale con la Cina.
- La vita di Robert Redford.