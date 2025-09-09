Cosa la stampa russa dice e non dice sulla guerra in Ucraina

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Sulla stampa russa controllata dal regime si parla di lenta ma inesorabile conquista degli obiettivi in Ucraina. Non è del tutto vero, anzi. Ma serve a sostenere la strategia di Vladimir Putin nelle trattative con i paesi che sostengono l'Ucraina e testimonia la totale mancanza della volontà di trattativa. Intanto la Russia bombarda i pensionati ucraini.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Le indagini per il caso Almasri toccano gli uffici principali del ministero della giustizia.

Fatto #2

La rivolta in Nepal, la valle di Katmandu è in fiamme, sono stati colpiti parenti del primo ministro dimissionario e il ministro delle finanze. Con l'effetto di trascinamento verso altri paesi dell'area con regimi corrotti e autoritari.



Fatto #3

Trump inguaiato dal disegno che prova il suo cattivo gusto (e vabbè) e la sua confidenza profonda con Jeffrey Epstein. E il controllo sulle firme.

Oggi in pillole