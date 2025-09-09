Di cosa parlare a cena stasera
Cosa la stampa russa dice e non dice sulla guerra in Ucraina
Sulla stampa russa controllata dal regime si parla di lenta ma inesorabile conquista degli obiettivi in Ucraina. Non è del tutto vero, anzi. Ma serve a sostenere la strategia di Vladimir Putin nelle trattative con i paesi che sostengono l'Ucraina e testimonia la totale mancanza della volontà di trattativa. Intanto la Russia bombarda i pensionati ucraini.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Le indagini per il caso Almasri toccano gli uffici principali del ministero della giustizia.
Fatto #2
La rivolta in Nepal, la valle di Katmandu è in fiamme, sono stati colpiti parenti del primo ministro dimissionario e il ministro delle finanze. Con l'effetto di trascinamento verso altri paesi dell'area con regimi corrotti e autoritari.
Fatto #3
Trump inguaiato dal disegno che prova il suo cattivo gusto (e vabbè) e la sua confidenza profonda con Jeffrey Epstein. E il controllo sulle firme.
Oggi in pillole
- A proposito della Flotilla qui non si ha niente da dire e anche a cena si sconsiglia l'argomento perché noioso e portatore di conversazioni circolari (darsi ragione a vicenda a condimento del sottotesto antisemita) o del tutto improduttive;
- Vacciniamoci contro l'influenza. È meglio;
- Se vi interessano le piste ciclabili;
- Una cosa schifosetta di cui parlare a cena;
- Sabato la prima partita che potremo vedere come l'arbitro. È una classica, Juventus-Inter;
- La vita di Stefano Benni.