Cosa succede ora in Israele dopo l'attentato a Gerusalemme

L'attacco terroristico a Gerusalemme mirato contro civili ha fatto almeno 6 vittime. Può essere stato deciso per danneggiare sul nascere il tentativo di mediazione americano. Ma potrebbe anche avere la funzione di mostrare la continuità operativa dei gruppi terroristici anche quando le basi logistiche a Gaza sono state in buona parte colpite dall'esercito israeliano e ora che una parte del territorio è stata sottratta al controllo di Hamas. Indirettamente, però, potrebbe anche essere dimostrata la connivenza di altri stati e di altre organizzazioni nel dare supporto e copertura al terrorismo antisemita.

Giorni non adatti per incontrare gli indeboliti dirigenti dell'autorità nazionale palestinese. Eredi e continuatori del sistema che ha voluto e finanziato il terrorismo, anche con le donazioni alte famiglie di chi si uccide o viene ucciso durante gli attentati. È anche sfortunato il gaffeur Keir Starmer.

Israele intanto è pronto ad attacchi più intensi.



Le tre "cose" principali

Fatto #1

A Doha il tavolo delle decisioni comuni tra Hamas e l'Iran.

Fatto #2

Dove andrà a finire il tentativo di Francois Bayrou, le poche speranze di ottenere voti in parlamento a fronte di un'agenda seria e responsabile ora che propaganda e colpi bassi hanno inquinato il dibattito.



Fatto #3

I programmi europei sull'auto sono irrealizzabili.

Oggi in pillole