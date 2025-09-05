Leggi il foglio

 Foto Ansa

DI COSA PARLARE STASERA A CENA

I danni diplomatici di Trump

Giuseppe De Filippi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

 

Donald Trump prende atto con sciocca sbruffoneria dei danni diplomatici che ha combinato.


 

Le tre "cose" principali

Fatto #1

L'attacco israeliano a Gaza City, con gli obiettivi scelti in base ai dati di intelligence

 

Fatto #2

I brutti dati sul lavoro in Usa che neanche le minacce di Trump uso potuto cancellare. Li pubblica anche la Fox. E i danni sono proprio nel settore manifatturiero, quello che il presidente voleva difendere con i dazi. E ovviamente sale la disoccupazione


Fatto #3

Il dramma della follia antivaccinista


 

Oggi in pillole

I più letti di Di Cosa Parlare Stasera A Cena