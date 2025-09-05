DI COSA PARLARE STASERA A CENA
I danni diplomatici di Trump
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
Donald Trump prende atto con sciocca sbruffoneria dei danni diplomatici che ha combinato.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
L'attacco israeliano a Gaza City, con gli obiettivi scelti in base ai dati di intelligence
Fatto #2
I brutti dati sul lavoro in Usa che neanche le minacce di Trump uso potuto cancellare. Li pubblica anche la Fox. E i danni sono proprio nel settore manifatturiero, quello che il presidente voleva difendere con i dazi. E ovviamente sale la disoccupazione
Fatto #3
Il dramma della follia antivaccinista
Oggi in pillole
- Bella partita tra Usa e Ue su valute, sovranità monetaria, economia
- E il lavoro sull'euro digitale
- Ma dalle guerre vere se ne tirano fuori
- Israeliani uccisi e presi in ostaggio qualche decennio fa. Perché il metodo terroristico contro Israele è sempre lo stesso
- La ministra inglese della casa che non paga le tasse sulla casa e si dimette