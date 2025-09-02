Sull'Ucraina la Slovacchia va per i fatti suoi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

La Slovacchia va per fatti suoi, non segue la linea di politica estera comune europea, ha palesemente fatto strada a interessi cinesi e russi. Il suo primo ministro, Robert Fico, unico europeo al vertice di Shanghai, dice di voler vedere Volodymyr Zelensky. E per dirgli cosa? Che l’esercito ucraino dovrebbe smetterla di colpire le infrastrutture energetiche russe.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La destra francese non intende dare aiuti per tenere in piedi il governo. La Francia va verso una nuova fase in cui sarà impossibile avere maggioranze parlamentari e a breve si possono prevedere nuove elezioni, in cui le parti forti, almeno per ora, sono entrambe contro l’Europa e hanno legami con la Russia. La destra ha una via d’uscita, con l’imitazione della via italiana verso il conservatorismo inventato da Giorgia Meloni (che tiene insieme un po’ di schiuma destrorsa con tanta concretezza europeista e atlantista).

Fatto #2

Almeno a Genova l’ex Ilva riesce a ottenere qualche sì e a programmare la produzione.

Fatto #3

Donald Trump continua a prendere decisioni contrarie alle leggi. Nel caso dell’impiego dell’esercito con funzioni di ordine pubblico nelle città c’è anche l’intento intimidatorio verso gli elettori con l’avvicinarsi delle elezioni di midterm.

Oggi in pillole