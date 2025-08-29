Di cosa parlare stasera a cena
Lo smontaggio morbido delle regole Ue sull'ambiente
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Continua lo smontaggio morbido e graduale delle regole imposte dalla precedente Commissione europea su industrie e ambiente. È l’unico modo possibile per uscire da vincoli con cui si sarebbe bloccata oltre il sopportabile l’attività economica nell’Unione. Perché non sarebbe possibile prendere di petto gli eccessi precedenti, con modi leghisti, senza cadere in altri errori e senza raccogliere le tesi sostenute dalle varie infiltrazioni propagandistiche antieuropee (principalmente di origine russa). Insomma, si tratta di rimettere in equilibrio l’agenda dello sviluppo in Europa, conservando non tutto ma il massimo possibile degli obiettivi ambientali e un’operazione del genere si può fare solo tenendosi lontani dalle contrapposizioni ideologiche dispiegate.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
L’Ue va avanti, lentamente e un po’ per vie traverse, nel programma di contrasto strategico alla Russia. Ma pesano le ricorrenti (molto già viste) divergenze sulla provenienza dei sistemi di difesa, specialmente quelli aerei, a maggiore contenuto tecnologico e quindi a maggiore valore aggiunto industriale. Le squadre, poi, sono sempre le stesse, aumentando l’effetto di già visto e, per i più pessimisti, anche la frustrazione.
E il drone subacqueo che difenderà i paesi nordici (e anche noi).
Fatto#2
Le vittime dell’11 settembre vs l’Arabia Saudita, in tribunale.
Fatto#3
Il rallentamento economico in Italia e in Europa.
Oggi in pillole
- L’opposizione, con argomenti validi, contro la nomina del nuovo ambasciatore d’Italia a Mosca;
- Facciamo un ripescaggio, perché Gavin Newsom, governatore della California e rivale di Trump, fa anche analisi serie e propositive sulle conseguenze del trumpismo (e non è solo il campione mondiale di parodia scherno antipresidenziali);
- Quanti e dove, in Ue, non possono andare dal dentista;
- Special One senza pace;
- Cercate di capire cosa c’è dentro, è il drink simbolo degli US Open di Tennis e sembra proprio decorato con richiami alla forma delle palle da Tennis. L’anno scorso fece fare grandi affari.