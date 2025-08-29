Lo smontaggio morbido delle regole Ue sull'ambiente

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Continua lo smontaggio morbido e graduale delle regole imposte dalla precedente Commissione europea su industrie e ambiente. È l’unico modo possibile per uscire da vincoli con cui si sarebbe bloccata oltre il sopportabile l’attività economica nell’Unione. Perché non sarebbe possibile prendere di petto gli eccessi precedenti, con modi leghisti, senza cadere in altri errori e senza raccogliere le tesi sostenute dalle varie infiltrazioni propagandistiche antieuropee (principalmente di origine russa). Insomma, si tratta di rimettere in equilibrio l’agenda dello sviluppo in Europa, conservando non tutto ma il massimo possibile degli obiettivi ambientali e un’operazione del genere si può fare solo tenendosi lontani dalle contrapposizioni ideologiche dispiegate.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

L’Ue va avanti, lentamente e un po’ per vie traverse, nel programma di contrasto strategico alla Russia. Ma pesano le ricorrenti (molto già viste) divergenze sulla provenienza dei sistemi di difesa, specialmente quelli aerei, a maggiore contenuto tecnologico e quindi a maggiore valore aggiunto industriale. Le squadre, poi, sono sempre le stesse, aumentando l’effetto di già visto e, per i più pessimisti, anche la frustrazione.

E il drone subacqueo che difenderà i paesi nordici (e anche noi).

Fatto#2

Le vittime dell’11 settembre vs l’Arabia Saudita, in tribunale.

Fatto#3

Il rallentamento economico in Italia e in Europa.

Oggi in pillole