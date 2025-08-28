Di cosa parlare a cena stasera
Faremo di tutto per contrastare la Russia
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
L'Europa stretta tra necessità e impossibile contingenza americana
Nei prossimi mesi e anni faremo di tutto per contrastare la Russia, dice il cancelliere Friedrich Merz
Stessi accenti da Emmanuel Macron
E un esponente dell'opposizione italiana
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Israele stretto tra necessità e impossibile contingenza americana
Fatto #2
La causa contro Trump dalla componente del Board della Fed contro la quale si è concentrato il presidente
Fatto #3
La pubblicità dell'Anm affidata a Peter Gomez, grazie a Luciano Capone
Oggi in pillole
- Portate al sicuro gli italiani in Venezuela
- Agli investitori piace la creazione della Tv paneuropea voluta da Piersilvio Berlusconi
- La storia delle foto di donne ignare
- Il mistero del cubo nero fiorentino
- Il tempo bruttissimo sull'Italia