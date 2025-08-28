Leggi il foglio

Di cosa parlare a cena stasera

Faremo di tutto per contrastare la Russia

Giuseppe De Filippi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

L'Europa stretta tra necessità e impossibile contingenza americana

 

Nei prossimi mesi e anni faremo di tutto per contrastare la Russia, dice il cancelliere Friedrich Merz


 

Stessi accenti da Emmanuel Macron

 

E Keir Starmer

    

E un esponente dell'opposizione italiana

   

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Israele stretto tra necessità e impossibile contingenza americana

   

Fatto #2

La causa contro Trump dalla componente del Board della Fed contro la quale si è concentrato il presidente

   

Fatto #3

La pubblicità dell'Anm affidata a Peter Gomez, grazie a Luciano Capone

   

Oggi in pillole

  • Portate al sicuro gli italiani in Venezuela
  • Agli investitori piace la creazione della Tv paneuropea voluta da Piersilvio Berlusconi
  • La storia delle foto di donne ignare
  • Il mistero del cubo nero fiorentino
  • Il tempo bruttissimo sull'Italia
