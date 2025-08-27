Lo scontro tra Ue e Stati Uniti attorno alla Groenlandia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La destabilizzazione della Danimarca e lo scontro, che diventa un contrasto generale tra Europa e Stati Uniti, per la Groenlandia. Detto così fa ridere ma sta succedendo davvero ed è un capitolo del tentativo (fondamentalmente stupido e infantile) con cui Donald Trump cerca il predominio ai danni degli storici alleati europei, a cominciare dal controllo dell'approvvigionamento delle materie prime strategiche. Una volontà di imporsi e prendere vantaggi che può portare a smontare completamente il rapporto preferenziale fatto di valori comuni e di alleanza militare tra Stati Uniti e paesi europei.

Piccola postilla: Forse Elon Musk è solo politicamente mattoide ma per il resto è affidabile e straordinariamente coraggioso. Però c'è da pensarci bene prima di consegnarli il nostro sistema delle telecomunicazioni. E il gioco pericoloso tra dazi, prezzi e tassi d'interesse.

Giorgia Meloni a Rimini, tra commozione e programma di residua legislatura. Tra i temi generali ci sono il premierato e l'autonomia e poi c'è la proposta di un piano per le case delle giovani coppie. Ma sopratutto c'è la via draghiana all'europeismo. Il tono di fondo dell'intervento serve a superare le voci discordanti nella maggioranza. Ci sono state estati peggiori, comunque, per la tenuta dei governi.

E il tema dei temi.

Il prof che detesta gli ebrei è il rappresentante di un tipo italiano diffuso ed è anche putiniano.

L'Ue stretta tra la nuova rivalità e prepotenza americana e concreta minaccia russa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ormai il ruolo di capofila del fronte europeo di resistenza alla Russia.

