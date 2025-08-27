I danni e i rischi economici trumpiani

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Buona sintesi dei danni e dei rischi economici trumpiani. Intanto alla Fed non si fanno licenziare da Trump. Una questione che in altri tempi avrebbe portato a una crisi mondiale (non c'è bisogno del 1929 ma basta riandare al 2008) e che ora potrebbe trasformarsi in una crisi tutta americana. Anche perché l'Ue va verso il vaffaTrumpday.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

L'opposizione francese (e un po' anche il governo) gioca col fuoco dei saldi finanziari. E mette in pericolo la tenuta di tutta Europa. Un momento che richiederebbe, da parte italiana, il mantenimento della linea prudente per la finanza pubblica. Ma le pressioni leghiste fanno saltare proprio ora la buona politica di bilancio.

Fatto#2

La Nato che va avanti senza gli Stati Uniti.

Fatto#3

Le associazioni che coltivano il dubbio irrazionale e la paura strisciante sui vaccini e che, in definitiva, servono a farne ridurre o limitare l'uso, che interessi hanno?

Oggi in pillole