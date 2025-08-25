Di cosa parlare a cena stasera
L'attacco di Trump alle tv "ostili"
Tra le tante scelte autoritarie e antidemocratiche di Donald Trump ci sono anche quelle che hanno un sapore italiano
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Il nucleo di garanzia per l'Ucraina è a Berlino, anche per la forza economica che la Germania può esercitare verso la Russia
Fatto#2
Il Venezuela in piena psicosi da invasione americana. Anche un po' comprensibile come preoccupazione, malgrado i sogni da Nobel pacifista di Trump
Fatto#3
Passato il vertice arrivano i jet spia
Oggi in pillole
- Questa è abbastanza grossa ed è, facendo un parallelo un po' sciocco ma forse utile, una specie di Leoncavallo a rovescio. Anche se ci saranno da farsi perdonare le varie piazza del sole e piazza degli eventi
- Stellantis in Italia non funziona proprio
- Ci siamo giocati pure Woody Allen
- Signor Medvedev, si contenga (il tennista ha dato in escandescenze per una decisione arbitrale e poi ha perso)
- Se proprio avete voglia di parlare delle sciocchezze di Rovelli eccovi qualche argomento