L'inchiesta sull'urbanistica di Milano verso il nulla di fatto

L'inchiesta cosiddetta sull'urbanistica di Milano sta andando verso il nulla di fatto. Certo, l'obiettivo reputazionale (ovviamente molto discutibile) è stato raggiunto, con la pubblicazione delle chat e con la loro studiata mutilazione, come ben documentato oggi su Il Giornale.



Ma l'intera impalcatura di accuse raffazzonate, di critiche al contesto, di suggestive utilità, sta venendo giù prima del previsto

E, purtroppo, prima che il Pd possa elaborare politicamente quanto sta accadendo e farne oggetto di riflessione nei suoi rapporti con la magistratura

Fatto #1

Gli agenti dell'Fbi a casa di John Bolton, per quella che sembra un'intimidazione o forse peggio ai danni dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale e poi forte critico di Donald Trump. La ragione indicata è ancora una volta la ricerca di documenti classificati

I metodi trumpiani si stanno sempre più uniformando a quelli di paesi senza democrazia e senza stato di diritto, per i quali, anche apertamente, il presidente non nasconde un'invidiosa ammirazione. Malgrado la perquisizione Bolton continua a indicare i rischi dell'espansionismo russo e la colpevole debolezza americana

Fatto #2

I volenterosi a sostegno dei paesi minacciati e infiltrati dalla Russia. La presenza fisica dei leader francese, tedesco e polacco sta a rappresentare il nuovo tipo di impegno previsto

E il sostegno dall'Ue

Fatto #3

Il lavoro (europeo) per la sicurezza dell'Ucraina

A proposito, vale la pena di ricordare il rovesciamento della realtà da parte degli aggressori



Oggi in pillole

Antonio Decaro e il problema del'ingombrante Michele Emiliano

Il problema italiano con gli antivaccinisti, strana categoria di negatori dei risultati sperimentali o forse di idolatri del corpo umano, esaltati convinti della propria imbattibilità immunitaria

Che brutto il drago blu





