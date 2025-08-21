L'accordo sui dazi non è da buttare via

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Con il Donald Trump che passa il convento un accordo sugli scambi commerciali abbastanza stabile e sufficientemente definitivo non si butta via. Pensateci prima di fare i criticoni con Ursula von der Leyen

Il governo guarda alla parte positiva dell’accordo e con una nota di Palazzo Chigi parla di punti fermi importanti, di certezza sul 15% generalizzato, di trattativa da continuare per alcuni settori tra cui l’agroalimentare

Ma oggi il dibattito pubblico italiano era tutto centrato sullo sgombero del Leoncavallo. Atto dovutissimo, perché lo stesso ministero dell’interno era stato condannato a pagare un risarcimento agli attuali proprietari degli edifici occupati, ma atto anche politicamente infiammabile. Il copione è stato rispettato, a dispetto della relativa tranquillità delle operazioni di polizia sono volate parole grosse. O meglio, c’è stata la fredda sottolineatura della legalità alla base di questa decisione da parte della maggioranza

Un po’ meno freddo Matteo Salvini

Allineato ma con lo sguardo che va anche ad altre occupazioni (cosa interessante) è Antonio Tajani

Un po’ spaesato il sindaco Beppe Sala, tra desiderio di non perdere il profilo di difensore della legalità e aspirazione di mantenere i legami con il mondo del Leonka. Dice che sì, bisognava farlo, ma l’impegno era fissato al 9 settembre

Altri spazi occupati

Donald Trump dice agli ucraini che dovrebbero fare anche un po’ di guerra offensiva se vogliono vincere (riportiamo dal suo linguaggio) e, quasi nelle stesse ore, fa trapelare di essersi anche scocciato di tutta la faccenda e che ora devono risolversela tra loro i paesi in conflitto

Volodymyr Zelensky, come al solito, è quello più serio e razionale e sa mantenere la lucidità malgrado gli attacchi aerei contro il suo paese si siano fatti più duri. Anzi, è capace di fondare la sua analisi proprio sull’evidenza degli attacchi russi e della mancanza totale di volontà verso una tregua da parte di Mosca. Dalla Russia anche ieri molta fuffa minacciosa e molta retorica buona solo per rimbalzare in bocca a qualche propagandista italiano

Ma, effettivamente, il missile ucraino andato in produzione potrebbe correggere alcuni squilibri nelle capacità di attacco

E l’iniziativa italiana per l’Ucraina

