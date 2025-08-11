Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

La trattativa che non esiste, quella che dovrebbe riguardare la definizione dei rapporti tra Ucraina e Russia. Lo scambio di territori, espressione già molto inadeguata, sembra destinato a essere deciso tra Donald Trump e Vladimir Putin, nessuno dei quali ha titolarità per decidere sul territorio ucraino. Non può funzionare, anche se è molto probabile che dalla chiacchierata in Alaska qualcosa esca fuori. Gli ucraini sanno che si tratta solo di un passaggio, in un processo di riequilibrio del rapporto tra Europa, di cui ritengono fondatamente di far parte, e Russia. Un processo che durerà e che potrebbe anche superare la capacità di influenza degli attuali protagonisti.

I rischi sono evidenti

Le tre "cose" principali

Fatto#1

L’Ue, malgrado i ritardi militari e lo scenario cambiato nei rapporti interni alla Nato, riesce ad avere una voce e un ruolo nei rapporti con la Russia. La lucidità diminuisce, e molto, quando si tratta di Medio Oriente e di Israele. Fino all’incapacità di leggere i rapporti interno al mondo arabo e di farsene forti per avere più peso e più influenza

E trascina in questa confusione anche l’Australia

Fatto #2

Gli aiuti che continuano a entrare a Gaza ogni giorno

Fatto #3

È abbastanza comico che sia montata una polemica politica sull’affluenza alle spiagge. Con le esagerazioni di chi vede il lettino abbandonato come un segno di crisi economica. Dagli abituali rilevamenti delle organizzazioni di impresa non esce questo quadro fosco

E il Foglio ha letto i dati sul turismo senza intenti polemici, trovando tutt’altro che la frenata di cui si parla

Mentre l’inflazione se ne sta abbastanza buona

Oggi in pillole