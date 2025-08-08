La linea Nordio sul caso Almasri

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Si è fatta un po’ di chiarezza sulla linea difensiva, chiamiamola così, del governo sul caso Almasri. Le norme di diritto internazionale invocate sono nient’altro che la formalizzazione dell’informale ragion di stato e proprio per questa ragione possono anche funzionare. Per il resto poteva reggere solo lo spettacolo dello scaricabarile, del chiamarsi fuori. Ma, dentro al governo, prevale la linea opposta. Ha cominciato Giorgia Meloni dicendosi comunque sempre al corrente e responsabile di ciò che fanno i ministri quando prendono decisioni a nome del governo e oggi ha continuato anche il ministro Carlo Nordio

Le tre "cose" principali

Fatto #1

I magistrati rispondono (male) a Giorgia Meloni

D’altra parte, era stata la stessa Meloni a dire di aver messo nel conto le proteste dei magistrati perché la riforma della giustizia procede senza rallentamenti. Lo scontro crescerà e sarà appassionante nei prossimi mesi

Fatto #2

Donald Trump si prepara a parlare nuovamente con Vladimir Putin e lo fa a modo suo, cioè evitando le questioni sostanziali per concentrarsi su imprevedibili vie d’uscita e, come fa sempre con la sua cara Russia, alludendo a maggiori concessioni. Su queste basi è difficile costruire un accordo di pace stabile, ma le sorprese sono sempre possibili e qualche voce su accordi in vista si è diffusa, raggiungendo anche gli investitori di Borsa

E Volodymyr Zelensky si prepara parlando con gli europei

Mentre la capacità militare operativa degli ucraini aumenta, soprattutto grazie a nuovi innesti tecnologici. Ad esempio, è stato connesso interamente sui dispositivi dell’esercito il sistema difensivo elettronico più avanzato

Fatto #3

Israele decide come e se restare nella Striscia di Gaza. I risultati della riunione governativa si conosceranno in serata

Ancora dubbi dall’esercito israeliano, ma il capo di stato maggiore si è ovviamente allineato alle decisioni del governo su Gaza

Oggi in pillole