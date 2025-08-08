Di cosa parlare stasera a cena
A cena su Marte
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Andare su Marte è una bella idea, anche se può non piacere il compagno di viaggio. Comunque, è un buon argomento per cena, guardando le stelle (e i pianeti)
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Donald Trump non ha intenzione di mettere davvero sotto pressione la Russia. Le conseguenze dell'incertezza strategica sono pesanti
Fatto #2
Tra confronti anche duri con il governo vanno avanti, con risultati, le azioni dell'esercito israeliano contro il terrorismo (la ragione di fondo della guerra cominciata dopo il 7 ottobre)
Fatto #3
Si avvicinano le regionali e la Lega fibrilla
Oggi in pillole
- Le regole europee per la libertà di stampa e lo sviluppo dell'editoria
- La Siria si sgancia dalla Russia anche per l'approvvigionamento di gas
- Tamberi tiene come al solito tutti sul filo
- Le sfide negli sport innovativi