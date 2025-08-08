A cena su Marte

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Andare su Marte è una bella idea, anche se può non piacere il compagno di viaggio. Comunque, è un buon argomento per cena, guardando le stelle (e i pianeti)

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Donald Trump non ha intenzione di mettere davvero sotto pressione la Russia. Le conseguenze dell'incertezza strategica sono pesanti

Fatto #2

Tra confronti anche duri con il governo vanno avanti, con risultati, le azioni dell'esercito israeliano contro il terrorismo (la ragione di fondo della guerra cominciata dopo il 7 ottobre)

Fatto #3

Si avvicinano le regionali e la Lega fibrilla

Oggi in pillole