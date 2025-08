Si va verso l'apertura del cantiere per il Ponte sullo Stretto

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Parlate della prossima apertura del cantiere per il Ponte sullo Stretto. La decisione del comitato interministeriale di oggi è l’inizio formale per la realizzazione dell’opera. Le prime auto (e treni) sono previsti tra il 2032 e il 2033. Tempi ragionevoli e credibili, se non intervengono operazioni giudiziarie speciali. Buoni gli argomenti di Matteo Salvini per difendere il progetto quando viene accusato, in modo ripetitivo e formale, di creare ricche occasioni per gli affari mafiosi. Il punto centrale è che un’opera così grande e così controllata dalle autorità pubbliche rappresenta il massimo livello di impermeabilità rispetto alle intromissioni criminali e la stessa complessità dei lavori diventa una difesa dagli interessi della mafia

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La trattativa più insensata e improduttiva della storia, quella dell’inviato trumpiano al Cremlino

mentre sul terreno va registrato un nuovo avanzamento dei russi

però gli ucraini hanno l’autorità anticorruzione (in Russia usano le finestre e di solito a saltare non sono i veri corrotti)

Fatto #2

Qui un po’ si gufava (in chiave antitrumpiana) l’economia americana, ma ora il maestro delle previsioni negative, Nouriel Roubini, ci gela, sostenendo che, malgrado le follie di Trump, l’economia degli Usa è destinata a una potente crescita grazie all’applicazione matura delle ultime innovazioni tecnologiche

Fatto #3

Dalla Germania il sì di ProsiebenSat 1 all’offerta di Mfe, c’è la possibilità concreta di un gruppo paneuropeo del broadcasting

Oggi in pillole