La partita dei dazi non è finita

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La partita dei dazi non finisce qui e lo sapevamo da ieri. Ma per giocare bene il secondo tempo non servono leader europei interessati solo a fare la scena dei duri (peraltro in ritardo). Meglio che Emmanuel Macron eviti di spaccare il fronte europeo e che si lasci agire la commissione con i tanti strumenti ancora a disposizione. E soprattutto meglio approfittare della scossa commerciale per migliorare le regole della concorrenza e degli scambi interni alla Ue.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Come si muove lo Tsunami partito dal terremoto nella parte più orientale della Russia. E che potrebbe raggiungere le Hawaii e la California. L'attenzione agli italiani.

Fatto #2

Sergio Mattarella indicato tra i russofobi, espressione senza senso, inventata dalla propaganda russa. Vorrebbe essere un'offesa ma è una medaglia per il presidente e un onore per tutto il paese.

Fatto #3

Il buco gigante nel bilancio tedesco.

Oggi in pillole