Le dimissioni del sindaco di Taranto e i sindacati a Palazzo Chigi

I sindacati a Palazzo Chigi per l'acciaio, in una fase drammatica per la ex Ilva di Taranto. Le dimissioni del sindaco della città da poco eletto per le pressioni della piazza ambientalista mostrano che gli organi democratici sono stati fatti fuori. È un caso degno di provvedimenti come il commissariamento.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Tra un dazio e l'altro ecco le previsioni aggiornate sull'economia mondiale e su quella italiana (che resiste).

Fatto #2

Prima di parlare di resa e di contestare le scelte della Commissione europea nella vertenza commerciale con gli Usa bisognerà aspettare le conseguenze dei nuovi dazi sull'economia americana.

Fatto #3

Ne parlavamo giorni fa, l'intesa con l'Algeria darà certamente vantaggi economici per l'Italia ma è un passo falso nella difesa dei diritti umani.

Oggi in pillole