Cosa dire sulla partita commerciale tra Ue e America

Forse l'Europa è stata semplicemente molto saggia e ha agito in modo politicamente raffinato nella partita commerciale con gli Usa. E forse questo equilibrio non è definitivo. Perché il mercato, i consumatori e le aziende in Usa non hanno ancora detto la loro. Trump sta facendo tentativi, azzardi e sondaggi. Anche con il 15% potrebbe essere richiamato all'ordine

Le critiche delle imprese.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Giorgia Meloni punta sulla gestione attiva dell'accordo, sul miglioramento delle condizioni per alcuni prodotti, sulla protezione dei settori più esposti. E raccoglie l'impegno per il superamento delle barriere interne in Ue

Mentre Donald Trump ne parla con Keir Starmer

Fatto #2

Una guerra che finisce

Fatto #3

Antisemitismo in continuo aumento e comportamenti sempre più aggressivi contro gli ebrei

Oggi in pillole