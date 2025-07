La diplomazia che non aiuta Kyiv

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La soluzione diplomatica per l'Ucraina, anche se promossa in buona fede, è solo un modo per dare più tempo alla Russia.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Ecco la vergogna dell'antisemitismo in Europa. È un caso tra tanti, ma c'è l'aggravante del ruolo attivo di autorità pubbliche e forze di polizia.

Fatto#2

Time riconosce, con buone ragioni, il ruolo politico conquistato da Giorgia Meloni in Europa.

Fatto#3

Nella serie South Park se la prendono con Trump, col suo pisello, gli fanno fare sesso con Satana, lo prendono in giro per le cause milionarie. Sembrerebbe che il trumpismo violento non spaventi più di tanto e, insomma, diversamente dalla Cbs c'è chi non si preoccupa delle reazioni alla Casa Bianca.

Oggi in pillole