Vertice Italia-Algeria, a Villa Pamphilj un partner interessante ma difficile

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Inchieste estrose e caos politico a sinistra. Milano è nota ma non unica. Per le regionali si sta vedendo il peggio delle carriere congiunte tra magistratura e politica

Le tre "cose" principali

Fatto #1

In questo momento l'Algeria è partner diplomatico e commerciale interessante ma portatore di molte difficoltà politiche. Ha pessimi rapporti con i suoi vicini nordafricani e sta sfidando la Francia usando come arma la repressione e l'ulteriore peggioramento della condizione dei diritti umani. Per l'Italia c'è la necessità degli approvvigionamenti energetici, vecchia storia che lega i due paesi, ma serve molta prudenza

Fatto #2

Qui lo immaginavamo e ora si vede com'è facile tenere buoni i trumpiani MAGA

Fatto #3

I tentativi di sblocco del dialogo tra Russia e Ucraina

Oggi in pillole